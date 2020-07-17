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Разумков считает падение рейтинга "Слуги народа" не катастрофическим

Разумков считает падение рейтинга "Слуги народа" не катастрофическим

Киев  •  УНН

 • 12591 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает падение рейтинга “Слуги народа” не катастрофическим. Об этом он заявил в эфире программы “Право на власть”, сообщает УНН.

“Любая власть теряет рейтинги. Это может происходить постепенно, если мы посмотрим на рейтинг доверия и рейтинг поддержки на уровне парламентских выборов, то снижение достаточно невелико. Если мы говорим о местном результате, при всем уважении к социологам и коллегам, это не совсем репрезентативный результат, потому что мы не видим кандидатов, которые будут выдвигаться от „Слуги народа“, от „Европейской солидарности“, от ОПЗЖ и других политических сил. Если мы говорим с вами о местных партийных структурах, всегда местная система — местные выборы и местные партии, если они были связаны с рейтинговым мэром, давали неплохой результат. Поэтому я сегодня ничего катастрофического пока не вижу. Если мы говорим с вами о парламентских выборах, к счастью, их в ближайшее время не планируется и те результаты, которые есть, действительно, у некоторых политических сил мы видим рост. Если мы посмотрим на „Слугу народа“, немного есть просадки, но если мы сравним, например, в истории Украини, то это не то проседание, которое мы могли наблюдать у других политических сил”, — заявил он.

Он также отметил, что проседание рейтинга — комплексный вопрос, который по его словам, связан с внедрением реформ, а также с критикой ВР в публичном пространстве.

Он также отметил, что сейчас “слишком рано оценивать провалы власти”, так же как и положительные результаты ее работы, поскольку должен пройти некоторое время.

“Второе — мы фактически живем в избирательном периоде. Были президентские выборы, парламентские, сейчас начинаются местные. И это всегда так же отображается на оценке тех или иных решений как власти, так парламента в целом, Президента, Кабинета министров”, — сказал он.

Как сообщал УНН, председатель ВРУ считает, что реформа децентрализации приближается к своему завершению.

Украинские Национальные Новости

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