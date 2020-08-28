Корнієнко пояснив, з чим пов'язане падіння рейтингу “Слуг Народу”

“Кілька є (проблем — ред.). Перша, це взагалі сама структура наших виборців, наших прихильників. Чесно, 20% з них відповідало відразу, що вони готові чекати результатів рік... „Слуга Народу“ тільки починала свою діяльність, було таке питання, „Скільки ви готові чекати результатів“... Рік пройшов, хтось побачив результати, хтось ні. Починають визначатися далі. Другий момент, звичайно, це ми... Вони не можуть бути такими, що всім подобаються. В присутності досить агресивного, якщо не казати токсичного, медіаполя, з боку деяких наших політичних опонентів, зрозуміло, що воно так, не завжди плюси, інколи більше уваги до мінусів”, — сказав Олександр Корнієнко.

За його словами, є їхні прорахунки, такі, як кадрові проблеми.

“Дійсно проблема така певна з якістю роботи наших народних депутатів, наших, можливо, представників в уряді деяких, і в минулому уряді, який був у відставку відправлений, і в цьому уряді”, — додав Олександр Корнієнко.

Він зазначив, що також по багатьох людях не вирішено питання справедливості.

“Ми вже змінили другого генерального прокурора... Знову таки, є запит на справедливість, на чесні розслідування. У багатьох сферах. І в кримінальній,і в економічній”, — сказав Корнієнко.

Нагадаємо, Разумков вважає падіння рейтингу “Слуги народу” не катастрофічним.