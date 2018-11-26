До "Відкритих уроків футболу" долучилися ще вісім регіонів країни
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. До соціального проекту "Відкриті уроки футболу" долучилися ще вісім регіонів України. Про це розповідає прес-служба Федерації футболу України, передає УНН.
"За ініціативи та сприяння ФФУ та благодійного фонду "Розвиток футболу України" ще вісім регіонів долучилися до цього важливого соціального проекту допомоги дітям-переселенцям та дітям військовослужбовців і зустріли фестивалі чемпіонів "Відкриті уроки футболу", - йдеться у повідомленні.
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У Федерації уточнили, що йдеться про Івано-Франківську, Херсонську, Львівську, Харківську, Закарпатську, Волинську, Сумську області та місто Одеса.
Зокрема, для Одеси "Відкриті уроки футболу" ознаменувалися тим, що захід об'єднали з першим на території України майстер-класом тренерів мадридського "Реалу".
"Для участі в обох проектах були запрошені діти з усієї Одеської області, а також Миколаєва і Херсона", - йдеться у повідомленні.
Ознайомитися із підсумками "Відкритих уроків футболу" можна за посиланням: https://ffu.ua/article/35327
Нагадаємо, як писав УНН, британські журналісти викрили замовника інформаційних атак проти ФФУ.