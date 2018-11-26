К "Открытым урокам футбола" присоединились еще восемь регионов страны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. К социальному проекту "Открытые уроки футбола" присоединились еще восемь регионов Украины. Об этом рассказывает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
"По инициативе и при содействии ФФУ и благотворительного фонда "Развитие футбола Украины" еще восемь регионов присоединились к этому важному социальному проекту помощи детям-переселенцам и детям военнослужащих и встретили фестивали чемпионов "Открытые уроки футбола", - говорится в сообщении.
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В Федерации уточнили, что речь идет о Ивано-Франковской, Херсонской, Львовской, Харьковской, Закарпатской, Волынской, Сумской областях и городе Одесса.
В частности, для Одессы "Открытые уроки футбола" ознаменовались тем, что мероприятие объединили с первым на территории Украины мастер-классом тренеров мадридского "Реала".
"Для участия в обоих проектах были приглашены дети со всей Одесской области, а также Николаева и Херсона", - говорится в сообщении.
Ознакомиться с итогами "Открытых уроков футбола" можно по ссылке: https://ffu.ua/article/35327
Напомним, как писал УНН, британские журналисты разоблачили заказчика информационных атак против ФФУ.