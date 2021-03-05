До програми “Доступна іпотека 7%” долучаться ще 12 банків — Марченко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. До державної програми “Доступна іпотека 7%” незабаром може долучитися ще 12 банків. Про це сказав міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі програми “Свобода слова” з Савіком Шустером, передає УНН.
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“Є вже певні уповноважені банки, їх вже на сьогоднішній момент 7, буде ще 12”, — розповів Марченко.
Довідково
За умовами програми, об’єктом іпотеки може бути як квартира, так і приватний будинок не старший шести років. Кредит надається на строк до 20 років. Максимальна вартість об’єкта — 2,5 млн грн, а сума іпотеки — 2 млн грн. Перший мінімальний внесок — 15%. Іпотечна ставка — 7%.
Що було раніше
1 березня цього року в Україні запрацювала програма “Доступна іпотека 7%”.
26 лютого 2021 року відбулось підписання договорів між Фондом розвитку підприємництва та першими 7-ма банками — учасниками держпрограми “Доступна іпотека 7%”.
За даними НБУ, у минулому році попит на іпотеку серед населення рекордно виріс, у тому числі на тлі зниження відсотків по іпотечних кредитах.
На думку експерта, здешевлення вартості іпотечних кредитів до 7% річних здатне пожвавити ринок нерухомості, якщо віддавати гроші можна буде протягом тривалого терміну.