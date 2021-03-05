В программу “Доступная ипотека 7%” присоединятся еще 12 банков - Марченко
Киев • УНН
КИӤВ. 5 марта. УНН. В государственную программу “Доступная ипотека 7%” вскоре может присоединиться еще 12 банков. Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы “Свобода слова” с Савиком Шустером, передает УНН.
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“Есть уже определенные уполномоченные банки, их уже на сегодняшний момент 7, будет еще 12”, — рассказал Марченко.
Справка
По условиям программы, объектом ипотеки может быть как квартира, так и частный дом не старше шести лет. Кредит предоставляется на срок до 20 лет. Максимальная стоимость объекта — 2500000 грн, а сумма ипотеки — 2 млн грн. Первый минимальный взнос — 15%. Ипотечная ставка — 7%.
Что было раньше
1 марта этого года в Украине заработала программа “Доступная ипотека 7%” .
26 февраля 2021 состоялось подписание договоров между Фондом развития предпринимательства и первыми 7-ю банками — участниками госпрограммы “Доступная ипотека 7%”.
По данным НБУ, в прошлом году спрос на ипотеку среди населения рекордно вырос, в том числе на фоне снижения процентов по ипотечным кредитам.
По мнению эксперта, удешевление стоимости ипотечных кредитов до 7% годовых способно оживить рынок недвижимости, если отдавать деньги можно будет в течение длительного срока.