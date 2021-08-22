До Нью-Йорка наближається ураган: ввели режим НС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо оголосив у регіоні режим надзвичайного стану через ураган “Генрі”. Про це інформує пресслужба губернатора, пише УНН.
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Очікують, що ураган "Генрі" досягне суші на Лонг-Айленді в неділю. Шторм, який наблизиться до суші, вплине на прибережні райони з небезпечним штормовим сплеском, а також сильною кількістю опадів, небезпечними умовами прибою та поширеними відключеннями електроенергії.
Внутрішні місцевості, включаючи округи Вестчестер та райони штатів Північна частина штату, також можуть постраждати від рясних опадів та сильного вітру. У пресслужбі губернатора відзначили, що для боротьби з ураганом задіють 500 військовослужбовців Національної гвардії.
Губернатор Куомо також просить президента Байдена оголосити попереднє оголошення надзвичайної ситуації. Ця федеральна декларація уповноважує Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій надавати надзвичайні захисні заходи, включаючи пряму федеральну допомогу жителям Нью-Йорка, після "Генрі" та його наслідків.
Нагадаємо
Ураган “Грейс” обрушився на Мексику з проливними дощами, що спричинило сильні повені, які забрали життя щонайменше восьми людей.