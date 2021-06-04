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До моря влітку запустять 11 додаткових поїздів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. На червень в Україні призначили 11 додаткових поїздів до моря. Про це УНН повідомили в Укрзалізниці.

До моря влітку запустять 11 додаткових поїздів

Деталі

Компанія вже відкрила продаж квитків на низку нових та додаткових “морських” поїздів:

  • З 3 червня через день по непарних числах курсує довгоочікуваний жителями Східної України поїзд № 269/270 Лисичанськ — Одеса.
  • З 3 червня також “морським шляхом” з Кривого Рогу по непарних числах вирушає потяг № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро — Генічеськ. Зворотно з Генічеська потяг № 189/203 курсуватиме з 6 червня.
  • З 4 червня до Азовського моря вирушає потяг № 282/281 Хмельницький — Генічеськ, з 5 червня відправляється потяг № 280/279 Жмеринка — Генічеськ.
  • З 5 червня по непарних числах Укрзалізниця запускає потяг № 231/232 сполученням Івано-Франківськ — Генічеськ. У зворотному напрямку потяг № 232/231 курсуватиме по парних числах.
  • З 10 червня жителі Дніпра та Кривого Рогу, крім Генічеська, зможуть дістатися Бердянська — популярного морського та грязьового курорту. Потяг № 472/471 Дніпро — Бердянськ курсуватиме по парних числах, зворотно — по непарних. Потяг № 552/551 Кривий Ріг — Бердянськ курсуватиме по парних числах через Запоріжжя, зворотно по непарних.
  • З 11 червня жителі Харкова зможуть дістатися Бердянська потягом № 261/262 Харків — Бердянськ.
  • З 11 червня зі Львова вирушить потяг № 86/186-185/85 Львів — Новоолексіївка до Бердянська.
  • З 15 та 17 червня відповідно для жителів Чернігова та Сум запустили курсування потяга № 213/214 Суми — Одеса та № 204/203 Чернігів (Ніжин) — Одеса. Потяг № 213/214 курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня. Поїзд № 204/203 Чернігів (Ніжин) — Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах.

Доповнення

В Україні з березня підвищували ціни на проїзд у залізничному транспорті. До прикладу, вартість квитка з Києва до Львова мала зрости з 190 грн до 232 грн, повідомляли раніше в УЗ.

У компанії пояснювали, що закладають у свій фінансовий план на 2021 рік плавне збільшення тарифів на пасажирські перевезення на 2% в місяць, починаючи з 1 березня, щоб "інвестувати в поліпшення якості послуг, що надаються".

Тим часом, на тлі пандемії, кількість проданих квитків на поїзди впало. Як свідчать дані на сайті УЗ, у 2020 році зниження становило 63,4% у порівнянні з 2019 роком - з 53,35 млн проданих проїзних документів до 19,52 млн. При цьому станом на 3 червня, з початку 2021 року, продано вже 9 250 868 квитків.

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