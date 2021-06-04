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К морю летом запустят 11 дополнительных поездов

Киев • УНН

 • 21461 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. На июнь в Украине назначили 11 дополнительных поездов к морю. Об этом сообщили УНН в Укрзализныце.

К морю летом запустят 11 дополнительных поездов

Детали

Компания уже открыла продажу билетов на ряд новых и дополнительных "морских" поездов:

  • С 3 июня через день по нечетным числам курсирует долгожданный жителями Восточной Украины поезд № 269/270 Лисичанск - Одесса.
  • С 3 июня также "морским путем" из Кривого Рога по нечетным числам отправляется поезд № 204/190 сообщением Кривой Рог, Днепр - Геническ. Обратно из Геническа поезд № 189/203 будет курсировать с 6 июня.
  • С 4 июня по Азовского моря отправляется поезд № 282/281 Хмельницкий - Геническ, с 5 июня отправляется поезд № 280/279 Жмеринка - Геническ.
  • С 5 июня по нечетным числам Укрзализныця запускает поезд № 231/232 сообщением Ивано-Франковск - Геническ. В обратном направлении поезд № 232/231 будет курсировать по четным числам.
  • С 10 июня жители Днепра и Кривого Рога, кроме Геническа, смогут добраться Бердянска - популярного морского и грязевого курорта. Поезд № 472/471 Днепр - Бердянск будет курсировать по четным числам, обратно - по нечетным. Поезд № 552/551 Кривой Рог - Бердянск будет курсировать по четным числам через Запорожье, обратно по нечетным.
  • С 11 июня жители Харькова смогут добраться до Бердянска поездом № 261/262 Харьков - Бердянск.
  • С 11 июня из Львова будет отправится поезд № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка в Бердянск.
  • С 15 и 17 июня соответственно для жителей Чернигова и Сум запустили курсирование поезда № 213/214 Сумы - Одесса и № 204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса. Поезд № 213/214 будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня. Поезд № 204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам.

Дополнение

В Украине с марта повышали цены на проезд в железнодорожном транспорте. К примеру, стоимость билета из Киева во Львов должна была вырасти с 190 грн до 232 грн, сообщали ранее в УЗ.

В компании объясняли, что закладывают в свой финансовый план на 2021 год плавное увеличение тарифов на пассажирские перевозки на 2% в месяц, начиная с 1 марта, чтобы "инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг".

Между тем, на фоне пандемии, количество проданных билетов на поезда упало. Как свидетельствуют данные на сайте УЗ, в 2020 году снижение составило 63,4% по сравнению с 2019 годом - с 53,35 млн проданных проездных документов в 19,52 млн. При этом по состоянию на 3 июня, с начала 2021 года, продано уже 9 250 868 билетов.

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