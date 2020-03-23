До кінця весни в Україні запровадили мораторій на податкові перевірки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В Україні за 18 березня по 31 травня 2020 року запроваджено мораторій на податкові перевірки у зв’язку з карантином. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Telegram Нової податкової.
“З 18 березня 2020 по 31 травня 2020 року запроваджується мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок, крім перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість”, — йдеться у повідомленні.
Якщо перевірки були завершені 17 березня, за день до карантину, за результатами таких перевірок контролюючим органом забезпечується оформлення актів (довідок) перевірок та надіслання (вручення) платникам податків податкових повідомлень-рішень з дотриманням порядку та термінів.
“Введення мораторію на проведення перевірок не позбавляє платників податків права подавати заперечення до актів перевірок, завершених до запровадження мораторію, та оскаржувати прийняті за їх результатами податкові повідомлення-рішення”, — йдеться у повідомленні.
Окрім того, платникам податків доцільно розглянути можливість надання додаткових доказів та інформації поштою або в електронному вигляді.
Нагадаємо, комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики готує другий пакет законопроектів для економічної підтримки підприємців в умовах карантину, зокрема, передбачається кардинальне зменшення орендної плати.