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До чергової партії кокаїну в бананах також причетна "Ндрангета" - СБУ

До чергової партії кокаїну в бананах також причетна "Ндрангета" - СБУ

Київ • УНН

 • 14642 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Служба безпеки України заблокувала нові спроби злочинної організації "Ндрангета" переправити кокаїн до ЄС. Про це повідомили у пресцентрі СБУ, інформує УНН.

Деталі

Сьогодні, 16 серпня, СБУ повідомила, що запобігла контрабанді ще одної оптової партії наркотиків із Латинської Америки до Євросоюзу. В Одесі вилучили майже 60 кг кокаїну на суму 10 млн доларів за цінами чорного ринку. Раніше про це повідомили у ДПСУ.

"Товар" прибув із Еквадору до Морського торговельного порту Південний у контейнері з бананами. Під час поглибленого огляду вантажу правоохоронці виявили у технологічних порожнинах контейнеру прихований кокаїн.

Зловмисники планували контрабандно переправити наркотики транзитом через Україну до ЄС, вказали у СБУ.

За даними СБУ, до чергової партії кокаїну причетні учасники однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій "Ндрангета".

Раніше ОГП повідомляла, що відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Це підтвердили у СБУ.

Нагадаємо

Минулого тижня Служба безпеки України викрила трьох представників італійського мафіозного угруповання "Ндрангета". Вони також в контейнерах із бананами перевозили понад 60 кг кокаїну, вартість якого становила майже 10 млн доларів.

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