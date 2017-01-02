Для встановлення причин обвалу будинку в Казахстані створили комісію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Міжвідомча комісія займеться встановленням причин обвалу частини п’ятиповерхового будинку в селищі Шахан Карагандинської області, де загинули дев’ять осіб, повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Для встановлення причин обвалу частини багатоповерхового житлового будинку у с.Шахан Карагандинської області створена міжвідомча комісія. До складу комісії увійшли фахівці управління державного архітектурно-будівельного контролю, департаменту із надзвичайних ситуацій та акімату (адміністрації — ред.) Карагандинської області”, — наголошується в повідомленні.
Як повідомляв УНН, дев’ять людей загинули через обвал частини багатоповерхового будинку в казахстанському селищі Шахан в Карагандинській області.