Для установления причин обвала дома в Казахстане создали комиссию

"Для установления причин обвала части многоэтажного жилого дома в с. Шахан Карагандинской области создана межведомственная комиссия. В состав комиссии вошли специалисты управления государственного архитектурно-строительного контроля, департамента по чрезвычайным ситуациям и акимата (администрации - ред.) Карагандинской области", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, девять человек погибли из-за обвала части многоэтажного дома в казахстанском поселке Шахан в Карагандинской области.