Для установления причин обвала дома в Казахстане создали комиссию
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Межведомственная комиссия займется установлением причин обвала части пятиэтажного дома в поселке Шахан Карагандинской области, где погибли девять человек, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Для установления причин обвала части многоэтажного жилого дома в с. Шахан Карагандинской области создана межведомственная комиссия. В состав комиссии вошли специалисты управления государственного архитектурно-строительного контроля, департамента по чрезвычайным ситуациям и акимата (администрации - ред.) Карагандинской области", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНН, девять человек погибли из-за обвала части многоэтажного дома в казахстанском поселке Шахан в Карагандинской области.