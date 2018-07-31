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Для дітей Рівненщини збудували сім нових футбольних міні-полів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. У Рівненській області триває будівництво нових футбольних полів. Про це УНН повідомили у Рівненській ОДА.

В облдержадміністрації уточнили, що з початку року в області були здані в експлуатацію сім нових футбольних міні-полів зі штучним покриттям. Зокрема, нові поля з'явилися у смт Рокитне, смт Володимирець, смт Зарічне, смт Клесів, місті Сарни (два майданчики) та місті Рівне.

"До кінця 2018 року в області, при належному фінансуванні, планується збудувати ще шість міні-футбольних полів зі штучним покриттям", - розповіли в ОДА.

Нагадаємо, у ФФУ повідомили, що держпрограма із будівництва міні-майданчиків для футболу успішно наразі реалізовується по всій країні.

"Федерація футболу вітає таку політику держави, адже саме створення футбольної інфраструктури є головним підґрунтям розвитку юнацького футболу та фізичного виховання української молоді", - зазначив перший віце-президент ФФУ Олег Протасов.

Нагадаємо, що Федерація футболу України визначила собі за мету реалізувати дуже амбітний "план Маршалла", який передбачає появу в Україні до 2020 року близько 2 500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50-ти стадіонів.

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