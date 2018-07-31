Для детей Ровенской области построили семь новых футбольных мини-полей

В облгосадминистрации уточнили, что с начала года в области были сданы в эксплуатацию семь новых футбольных мини-полей с искусственным покрытием. В частности, новые поля появились в пгт Рокитное, пгт Владимирец, пгт Заречное, пгт Клесов, городе Сарны (две площадки) и городе Ровно.

"До конца 2018 года в области, при должном финансировании, планируется построить еще шесть мини-футбольных полей с искусственным покрытием", - рассказали в ОГА.

Напомним, в ФФУ сообщили, что госпрограмма по строительству мини-площадок для футбола успешно пока реализуется по всей стране.

"Федерация футбола приветствует такую ​​политику государства, ведь именно создание футбольной инфраструктуры является главным основанием развития юношеского футбола и физического воспитания украинской молодежи", - отметил первый вице-президент ФФУ Олег Протасов.

Напомним, что Федерация футбола Украины определила своей целью реализовать очень амбициозный "план Маршалла", который предусматривает появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50-ти стадионов.