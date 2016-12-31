Дизайн сцени для Євробачення в Києві розроблятиме Флоріан Відер

"Я обожнюю ідею, яка лежить в основі Євробачення. Так багато різних країн і культур збираються, щоб відсвяткувати разом цю подію. Це мене дійсно вражає. Пісенний конкурс є одним із найбільш неймовірних проектів у моїй кар’єрі. Подібних йому – є лише кілька в світі. Отож для мене це честь стати дизайнером сцени для шоу, що відбудеться в Києві", - розповів Ф.Відер.

Дизайнер вважає, що головне його завдання – створити відчуття щастя і захвату в кожного, хто долучиться до Євробачення.

"Я вже запланував використати деякі революційно нові напрацювання, але поки триматиму їх у секреті. Дизайн сцени Євробачення-2017 буде унікальним і відмінним від попередніх шоу. Міжнародний пісенний конкурс – це не тільки проект, який мене запалює, він також є творчим викликом, що дуже надихає мене, як дизайнера", – додав він.

Конкурс на творчу концепцію сцени пісенного конкурсу Національна телекомпанія України проводила з листопада. Після аналізу відповідного ринку послуг, до найкращих продакшн-дизайнерів були надіслані пропозиції взяти участь у відборі ідеї оформлення сцени Євробачення-2017.

Зрештою НТКУ отримала конкурсні роботи від чотирьох компаній: двох українських – Zinteco і Artmax і двох іноземних – Wieder Design і Kuby Design. Це – професійні дизайнери, які мають багаторічний досвід технічного забезпечення різноманітних шоу. Головним критерієм відбору були унікальність та креативність ідеї оформлення сцени міжнародного пісенного конкурсу.

Як результат – команда Євробачення обрала найкращу концепцію сцени, яка максимально відповідатиме завданням конкурсу. Це рішення також було схвалено Європейською мовною спілкою (ЄМС).

Відповідна угода вже підписана.

Сам дизайн сцени буде оприлюднено в лютому. Традиційно його презентація відбувається у рік проведення конкурсу.

Також, як зазначено у повідомленні, Національна телекомпанія Україна заключила всі необхідні договори з головною ареною Євробачення-2017 – Міжнародним виставковим центром. Роботи з будівництва сцени та трибун у залі МВЦ розпочнуться наприкінці березня 2017 року.

Нагадаємо, що участь у 62-му за ліком міжнародному пісенному конкурсі, яке навесні 2017 року прийматиме столиця України, підтвердили 43 країни. Така рекордна кількість учасників за всю історію Євробачення повторювалася лише двічі – у 2008 і 2011 роках. Виконавчими продюсерами Євробачення-2017 затверджено Вікторію Романову та Олександра Харебіна. Півфінали Євробачення-2017 у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.