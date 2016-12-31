Дизайн сцени для Євробачення в Києві розроблятиме Флоріан Відер

ukru
20:29 • 32942 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 93149 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 123457 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 129854 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 225688 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 167922 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 188111 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172729 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164907 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 350666 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 83461 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 71037 перегляди
Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

28 березня, 17:32 • 39480 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 51854 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

28 березня, 18:38 • 62407 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 225688 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 350666 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 368492 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 284945 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 358220 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 51854 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 71037 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 83461 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167997 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170566 перегляди
Актуальне
Дизайн сцени для Євробачення в Києві розроблятиме Флоріан Відер

Дизайн сцени для Євробачення в Києві розроблятиме Флоріан Відер

Київ • УНН

 • 9413 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Флоріан Відер (Florian Wieder) став дизайнером сцени Євробачення, яке навесні 2017 проходитиме в столиці України. Це вже четверта сцена, яку він розроблятиме для міжнародного пісенного конкурсу. У портфоліо Флоріана Відера – сцени Євробачення у Дюссельдорфі, Баку та Відні, а також такі проекти, як талант-шоу "Х-Фактор" у Великій Британії та США і "MTV Video Music Awards", передає УНН із посиланням на UA:Перший.

"Я обожнюю ідею, яка лежить в основі Євробачення. Так багато різних країн і культур збираються, щоб відсвяткувати разом цю подію. Це мене дійсно вражає. Пісенний конкурс є одним із найбільш неймовірних проектів у моїй кар’єрі. Подібних йому – є лише кілька в світі. Отож для мене це честь стати дизайнером сцени для шоу, що відбудеться в Києві", - розповів Ф.Відер.

Дизайнер вважає, що головне його завдання – створити відчуття щастя і захвату в кожного, хто долучиться до Євробачення.

"Я вже запланував використати деякі революційно нові напрацювання, але поки триматиму їх у секреті. Дизайн сцени Євробачення-2017 буде унікальним і відмінним від попередніх шоу. Міжнародний пісенний конкурс – це не тільки проект, який мене запалює, він також є творчим викликом, що дуже надихає мене, як дизайнера", – додав він.

Конкурс на творчу концепцію сцени пісенного конкурсу Національна телекомпанія України проводила з листопада. Після аналізу відповідного ринку послуг, до найкращих продакшн-дизайнерів були надіслані пропозиції взяти участь у відборі ідеї оформлення сцени Євробачення-2017.

Зрештою НТКУ отримала конкурсні роботи від чотирьох компаній: двох українських – Zinteco і Artmax і двох іноземних – Wieder Design і Kuby Design. Це – професійні дизайнери, які мають багаторічний досвід технічного забезпечення різноманітних шоу. Головним критерієм відбору були унікальність та креативність ідеї оформлення сцени міжнародного пісенного конкурсу.

Як результат – команда Євробачення обрала найкращу концепцію сцени, яка максимально відповідатиме завданням конкурсу. Це рішення також було схвалено Європейською мовною спілкою (ЄМС).

Відповідна угода вже підписана.

Сам дизайн сцени буде оприлюднено в лютому. Традиційно його презентація відбувається у рік проведення конкурсу.

Також, як зазначено у повідомленні, Національна телекомпанія Україна заключила всі необхідні договори з головною ареною Євробачення-2017 – Міжнародним виставковим центром. Роботи з будівництва сцени та трибун у залі МВЦ розпочнуться наприкінці березня 2017 року.

Нагадаємо, що участь у 62-му за ліком міжнародному пісенному конкурсі, яке навесні 2017 року прийматиме столиця України, підтвердили 43 країни. Така рекордна кількість учасників за всю історію Євробачення повторювалася лише двічі – у 2008 і 2011 роках. Виконавчими продюсерами Євробачення-2017 затверджено Вікторію Романову та Олександра Харебіна. Півфінали Євробачення-2017 у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКультура
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,389.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,903.50