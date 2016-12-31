Дизайн сцены для Евровидения в Киеве будет разрабатывать Флориан Видер

"Я обожаю идею, которая лежит в основе Евровидения. Так много разных стран и культур собираются, чтобы отпраздновать вместе это событие. Это меня действительно поражает. Конкурс является одним из самых невероятных проектов в моей карьере. Подобных ему - есть только несколько в мире. Поэтому для меня это честь стать дизайнером сцены для шоу, которое состоится в Киеве ", - рассказал Ф.Видер.

Дизайнер считает, что главная его задача - создать ощущение счастья и восторга у каждого, кто присоединится к Евровидению.

"Я уже запланировал использовать некоторые революционно новые наработки, но пока буду держать их в секрете. Дизайн сцены Евровидения-2017 будет уникальным и отличным от предыдущих шоу. Международный песенный конкурс - это не только проект, который меня зажигает, он также является творческим вызовом, что очень вдохновляет меня, как дизайнера ", - добавил он.

Конкурс на творческую концепцию сцены песенного конкурса Национальная телекомпания Украины проводила с ноября. После анализа соответствующего рынка услуг, до лучших продакшн-дизайнеров были направлены предложения принять участие в отборе идеи оформления сцены Евровидения-2017.

В конце концов НТКУ получила конкурсные работы от четырех компаний: двух украинских - Zinteco и Artmax и двух иностранных - Wieder Design и Kuby Design. Это - профессиональные дизайнеры, которые имеют многолетний опыт технического обеспечения различных шоу. Главным критерием отбора были уникальность и креативность идеи оформления сцены международного песенного конкурса.

Как результат - команда Евровидения выбрала лучшую концепцию сцены, которая будет максимально соответствовать задачам конкурса. Это решение также было принято Европейским вещательным союзом (ЕВС).

Соответствующее соглашение уже подписано.

Сам дизайн сцены будет обнародован в феврале. Традиционно его презентация происходит в год проведения конкурса.

Также, как отмечается в сообщении, Национальная телекомпания Украины заключила все необходимые договоры с главной ареной Евровидение-2017 - Международным выставочным центром. Работы по строительству сцены и трибун в зале МВЦ начнутся в конце марта 2017 года.

Напомним, что участие в 62-м по счету международном песенном конкурсе, которое весной 2017 будет принимать столица Украины, подтвердили 43 страны. Такое рекордное количество участников за всю историю Евровидения повторялось лишь дважды - в 2008 и 2011 годах. Исполнительными продюсерами Евровидение-2017 утверждены Виктория Романова и Александр Харебин. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.