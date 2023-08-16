Дії росії на фронті не мають стратегічного військового характеру - ГУР МОУ

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Представник ГУР розповів, що Куп’янський напрямок залишається одним з місць, де окупанти не перебувають у статичній обороні, а намагаються атакувати. За його словами, війська рф там не мають успіху, однак кремль "не полишає спроб досягти бодай мінімальних цілей розпочатої ним війни".

Водночас, зауважив Скібіцький, Сили безпеки й оборони України продовжують наступ на декількох ділянках фронту.

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"Після півторарічної широкомасштабної агресії москва усе ще намагається досягти завдання-мінімуму - вийти на адміністративні кордони Донецької області... Операції, які здійснює росія, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади", - сказав представник ГУР.

Нагадаємо

Заступник командувача Східного угруповання військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій полковник Сергій Череватий 10 серпня повідомив, що російські війська на Куп'янському напрямку намагаються перехопити ініціативу і діяти агресивно, задіюють більше авіації. Але наміри ворога відомі, ситуація складна, але контрольована.