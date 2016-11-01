Діяльність конвертцентру з обігом 140 млн грн викрили на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На Запоріжжі правоохоронці викрили діяльність конвертаційного центру з обігом у 140 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Встановлено, що організатор угруповання створив протиправну схему, направлену на ухилення від сплати податків, — конвертаційний центр, до складу якого входили вісімнадцять фіктивних суб’єктів господарювання. Діяльність центру розповсюджувалась на чисельні підприємства реально діючого сектору економіки Запорізької області, пов’язаної із ухиленням від сплати податків.
Обіг коштів по рахунках підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, склав понад 140 млн грн.
За фактом фіктивного підприємництва, вчиненого організованою злочинною групою, пособництва в умисному ухиленні від сплати податків у значному розмірі відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України.
Обвинувальний акт стосовно членів організованої групи направлено до Орджонікідзевського райсуду м.Запоріжжя.