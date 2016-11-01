Деятельность конвертационного центра с оборотом 140 млн грн разоблачили в Запорожской области

Установлено, что организатор группировки создал противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов, - конвертационный центр, в состав которого входили восемнадцать фиктивных субъектов хозяйствования. Деятельность центра распространялась на многочисленные предприятия реально действующего сектора экономики Запорожской области, связанного с уклонением от уплаты налогов.

Оборот средств на счетах предприятий, входивших в состав конвертационного центра, составил более 140 млн грн.

По факту фиктивного предпринимательства, совершенного организованной преступной группой, пособничества в умышленном уклонении от уплаты налогов в крупном размере открыли уголовное производство по ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 212 УК Украины.

Обвинительный акт в отношении членов организованной группы направили в Орджоникидзевский райсуд Запорожья.