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Дитячий санаторій у приморській частині Одеси виставили на аукціон

Дитячий санаторій у приморській частині Одеси виставили на аукціон

Київ • УНН

 • 21371 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Дитячий оздоровчий комплекс "Юний зв'язківець", який розташований у приморській частині Одеси, виставлено на аукціон. Його планує здати у довгострокову оренду нинішній власник – АТ "Укртелеком", повідомляє УНН з посиланням на платформу Prozorro.

Деталі

Аукціон заплановано на 4 березня 2022 року. Ціна оренди становить 176 тис. грн на місяць. Площа комплексу – 2 га. Площа будівель – 3 370 кв. м.

На території здравниці розташовані адміністративна будівля, два спальних корпуси, їдальня, кілька будинків для персоналу, душова, вбиральня, овочесховище, електрощитова, кіоск та прохідна. Водночас комплекс може прийняти до 200 дітей. Наразі він не працює.

Зазначимо, що з 2017 року "Юний зв'язківець" намагалися здати в оренду кілька разів, проте торги з різних причин не відбулися.

Нагадаємо, майновий комплекс "Одеський завод шампанських вин", розташований у приморській частині Одеси, продано будівельній фірмі за 195 млн грн на аукціоні, який провів 1 лютого Фонд держмайна.

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