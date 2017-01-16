Дитина випала з вікна 8 поверху в Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Шестирічного хлопчика, який важко травмувався внаслідок падіння з вікна 8 поверху, госпіталізовано до реанімаційного відділення Хмельницької обласної клінічної лікарні. Про це кореспонденту УНН розповіли у міському відділі поліції.
Лікарі діагностували у дитини політравму і закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку. Стан хлопчика медики оцінюють як стабільно важкий.
Подія сталася на вулиці Зарічанській.
У поліції міста Хмельницький кажуть — виклик був, проте, коли патрульні приїхали за вказаною адресою, дитину вже відвезли до лікарні.
“Шестирічна дитина перебувала у квартирі з мамою. Жінка прибирала у сусідній кімнаті. В цей час хлопчик самостійно відкрив вікно і випав з 8 поверху на дах розташованого на 1-му поверсі будинку магазину. Очевидно, наявність великої кількості снігу на даху і врятувала життя дитині”, — зазначили у відомстві.
На місці події очікують на слідчо-оперативну групу.