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Дитина випала з вікна 8 поверху в Хмельницькому

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Шестирічного хлопчика, який важко травмувався внаслідок падіння з вікна 8 поверху, госпіталізовано до реанімаційного відділення Хмельницької обласної клінічної лікарні. Про це кореспонденту УНН розповіли у міському відділі поліції.

Лікарі діагностували у дитини політравму і закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку. Стан хлопчика медики оцінюють як стабільно важкий.

Подія сталася на вулиці Зарічанській.

У поліції міста Хмельницький кажуть — виклик був, проте, коли патрульні приїхали за вказаною адресою, дитину вже відвезли до лікарні.

“Шестирічна дитина перебувала у квартирі з мамою. Жінка прибирала у сусідній кімнаті. В цей час хлопчик самостійно відкрив вікно і випав з 8 поверху на дах розташованого на 1-му поверсі будинку магазину. Очевидно, наявність великої кількості снігу на даху і врятувала життя дитині”, — зазначили у відомстві.

На місці події очікують на слідчо-оперативну групу.

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