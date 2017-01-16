Ребенок выпал из окна 8 этажа в Хмельницком
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 января. УНН. Шестилетнего мальчика, который тяжело травмировался в результате падения из окна 8 этажа, госпитализировали в реанимационное отделение Хмельницкой областной клинической больницы. Об этом корреспонденту УНН рассказали в городском отделе полиции.
Врачи диагностировали у ребенка политравму и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Состояние мальчика медики оценивают как стабильно тяжелое.
ЧП произошло на улице Заречанской.
В полиции города Хмельницкий говорят - вызов был, однако, когда патрульные приехали по указанному адресу, ребенка уже увезли в больницу.
"Шестилетний ребенок находился в квартире с мамой. Женщина убирала в соседней комнате. В это время мальчик самостоятельно открыл окно и выпал с 8 этажа на крышу расположенного на 1-м этаже здания магазина. Очевидно, наличие большого количества снега на крыше и спасли жизнь ребенку", - отметили в ведомстве.
На месте происшествия ожидает следственно-оперативная группа.