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Ребенок выпал из окна 8 этажа в Хмельницком

Ребенок выпал из окна 8 этажа в Хмельницком

Киев • УНН

 • 10940 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 января. УНН. Шестилетнего мальчика, который тяжело травмировался в результате падения из окна 8 этажа, госпитализировали в реанимационное отделение Хмельницкой областной клинической больницы. Об этом корреспонденту УНН рассказали в городском отделе полиции.

Врачи диагностировали у ребенка политравму и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Состояние мальчика медики оценивают как стабильно тяжелое.

ЧП произошло на улице Заречанской.

В полиции города Хмельницкий говорят - вызов был, однако, когда патрульные приехали по указанному адресу, ребенка уже увезли в больницу.

"Шестилетний ребенок находился в квартире с мамой. Женщина убирала в соседней комнате. В это время мальчик самостоятельно открыл окно и выпал с 8 этажа на крышу расположенного на 1-м этаже здания магазина. Очевидно, наличие большого количества снега на крыше и спасли жизнь ребенку", - отметили в ведомстве.

На месте происшествия ожидает следственно-оперативная группа.

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