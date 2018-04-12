Директор ЦРУ: кілька тижнів тому в Сирії загинула "пара сотень росіян"

“Кілька тижнів тому росіяни зустріли гідного супротивника. Пара сотень росіян була вбита”, — сказав Помпео на слуханнях в Сенаті, присвячених його висунення на пост держсекретаря США.

Помпео згадав це як приклад дій адміністрації США, спрямованих на стримування Росії, нарівні з висилкою 60 дипломатів. Він відповідав на питання про те, чи збирається Білий дім посилити антиросійські санкції.

Майк Помпео мав на увазі, судячи з усього, бій в околицях Дейр-Ез-Зора в ніч на 8 лютого, в якому, за даними ЗМІ, могли загинути і постраждати десятки або сотні російських найманців. Раніше США офіційно не визнавали, що серед загиблих є росіяни.

Офіційних даних про загиблих і постраждалих немає. У ЗМІ з’являлася інформація, що серед загиблих є десятки і сотні російських найманців; при цьому журналістам вдалося з’ясувати імена лише кількох загиблих.

Влада РФ, яка заперечує причетність до участі у війні в Сирії російських найманців, спочатку не підтверджували інформацію про поранення і загибель росіян при Дейр-Ез-Зорі. Пізніше МЗС підтвердив, що кілька десятків людей були поранені і доставлені в госпіталі, а п’ять чоловік могли загинути.

Як повідомляв УНН, у Франції є докази використання хімічної зброї режимом Асада в Сирії проти свого населення.