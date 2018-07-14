"Динамо" здобуло перемогу перед грою за Суперкубок України

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 50655 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 102298 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 98259 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 125264 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 102931 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 119319 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 159910 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189965 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 294113 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167275 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.4 м/с
82 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 50255 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 48966 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 52272 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 48463 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 73992 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 125265 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 163607 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 294114 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 224323 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 250623 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 29401 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51301 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56138 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54487 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68724 перегляди
Актуальне
"Динамо" здобуло перемогу перед грою за Суперкубок України

"Динамо" здобуло перемогу перед грою за Суперкубок України

Київ • УНН

 • 10203 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. У заключному контрольному матчі на австрійському тренувальному зборі київське “Динамо” зустрілося з діючим чемпіоном Чехії, пльзеньською “Вікторією”. Про це інформує сайт “біло-синіх”, передає УНН.

У стартові хвилини гри на полі було багато боротьби і дуже мало гольових моментів. Трохи більше у першому таймі атакували чехи. Вони мали хороший момент в середині тайму, коли Проказка бив з близької відстані після прострілу з кутового, але м’яч зрикошетив від захисника, і вилетів за межі поля. Наприкінці тайму Лімберськи випередив двох захисників після пасу з глибини та встигнув завдати удару по воротах у ближній верхній кут — надійно у цьому епізоді зіграв Бойко.

“Динамівці” відповіли невлучним ударом Шепелєва та доволі перспективним штрафним, який виконав Циганков, проте після навісу Віктора першим на м’ячі був голкіпер “Вікторії”. Найнебезпечнішим був удар Буяльського наприкінці тайму: Віталій підхопив м’яч, який не знайшов адресата після навісу з флангу, та потужно пробив, але Козачік врятував свою команду.

Буяльський домігся свого вже після перерви. На 62-й хвилині він вискочив на ворота чехів після пасу Калитвинцева. Не зближуючись з воротарем українець з лінії штрафного відправив м’яч точно в кут воріт.

Буквально за кілька хвилин сам Калитивницев міг відзначитися голом після пасу з глибини, але програв дуель голкіперу.
Чехи намагалися йти вперед великими силами, аби відігратися, але не створювали особливої загрози воротам “Динамо”, натомість “біло-сині” раз-по-раз розрізали оборону суперника стрімкими атаками.

Втім, на 89-й хвилині команда Хацкевича все ж забили другий м’яч. Шапаренко віддав пас на Бєсєдіна, форвард в дотик головою переправив на Смирного і той чудовим ударом приблизно з лінії штрафного відправив м’яч у сітку — 2:0.

Зауважимо, після матчу команда Хацкевича повернеться до Києва, де продовжить підготовку до нового сезону, зокрема до матчу за Суперкубок України, який відбудеться в Одесі 21 липня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.56
Bitcoin
$87,507.40
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.14
Ethereum
$2,062.72