"Динамо" здобуло перемогу перед грою за Суперкубок України

У стартові хвилини гри на полі було багато боротьби і дуже мало гольових моментів. Трохи більше у першому таймі атакували чехи. Вони мали хороший момент в середині тайму, коли Проказка бив з близької відстані після прострілу з кутового, але м’яч зрикошетив від захисника, і вилетів за межі поля. Наприкінці тайму Лімберськи випередив двох захисників після пасу з глибини та встигнув завдати удару по воротах у ближній верхній кут — надійно у цьому епізоді зіграв Бойко.

“Динамівці” відповіли невлучним ударом Шепелєва та доволі перспективним штрафним, який виконав Циганков, проте після навісу Віктора першим на м’ячі був голкіпер “Вікторії”. Найнебезпечнішим був удар Буяльського наприкінці тайму: Віталій підхопив м’яч, який не знайшов адресата після навісу з флангу, та потужно пробив, але Козачік врятував свою команду.

Буяльський домігся свого вже після перерви. На 62-й хвилині він вискочив на ворота чехів після пасу Калитвинцева. Не зближуючись з воротарем українець з лінії штрафного відправив м’яч точно в кут воріт.

Буквально за кілька хвилин сам Калитивницев міг відзначитися голом після пасу з глибини, але програв дуель голкіперу.

Чехи намагалися йти вперед великими силами, аби відігратися, але не створювали особливої загрози воротам “Динамо”, натомість “біло-сині” раз-по-раз розрізали оборону суперника стрімкими атаками.

Втім, на 89-й хвилині команда Хацкевича все ж забили другий м’яч. Шапаренко віддав пас на Бєсєдіна, форвард в дотик головою переправив на Смирного і той чудовим ударом приблизно з лінії штрафного відправив м’яч у сітку — 2:0.

Зауважимо, після матчу команда Хацкевича повернеться до Києва, де продовжить підготовку до нового сезону, зокрема до матчу за Суперкубок України, який відбудеться в Одесі 21 липня.