"Динамо" одержало победу перед игрой за Суперкубок Украины

В стартовые минуты игры на поле было много борьбы и очень мало голевых моментов. Чуть больше в первом тайме атаковали чехи. Они имели хороший момент в середине тайма, когда Проказка бил с близкого расстояния после прострела с углового, но мяч срикошетил от защитника, и вылетел за пределы поля. В конце тайма Лимберски опередил двух защитников после паса из глубины и успел нанести удар по воротам в ближний верхний угол — надежно в этом эпизоде ​​сыграл Бойко.

“Динамовцы” ответили неточным ударом Шепелева и довольно перспективным штрафным, который выполнил Цыганков, однако после навеса Виктора первым на мяче был голкипер “Виктории”. Самым опасным был удар Буяльского в конце тайма Виталий подхватил мяч, не нашел адресата после навеса с фланга, и мощно пробил, но Козачик спас свою команду.

Буяльский добился своего уже после перерыва. На 62-й минуте он выскочил на ворота чехов после паса Калитвинцева. Не сближаясь с вратарем украинец с линии штрафной отправил мяч точно в угол ворот.

Буквально за несколько минут сам Калитивницев мог отличиться голом после паса из глубины, но проиграл дуэль голкиперу.

Чехи пытались идти вперед большими силами, чтобы отыграться, но не создавали особой угрозы воротам “Динамо”, а “бело-синие” раз за разом разрезали оборону соперника стремительными атаками.

Впрочем, на 89-й минуте команда Хацкевича все же забили второй мяч. Шапаренко отдал пас на Беседина, форвард в касание головой переправил на Смирнова и тот великолепным ударом примерно с линии штрафной отправил мяч в сетку — 2:0.

Заметим, после матча команда Хацкевича вернется в Киев, где продолжит подготовку к новому сезону, в частности к матчу за Суперкубок Украины, который состоится в Одессе 21 июля.