"Динамо" вийшло на друге місце УПЛ, розгромивши "Маріуполь"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У 15-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" перемогло на своєму полі "Маріуполь" та повернулося на друге місце у турнірній таблиці, повідомляє УНН.
"Динамо" вийшло вперед вже на 21-й хвилині, коли відзначився Віталій Буяльський. На 77-й хвилині перевагу киян збільшив Віктор Циганков. А на 81-й хвилині Беньямін Вербіч довів рахунок до розгромного.
"Динамо" перемогло "Маріуполь" 3:0, набрало 30 очок та вийшло на друге місце в турнірній таблиці. Від лідера чемпіонату України – "Шахтаря" – команда Олексія Михайличенка відстає на 13 балів.
"Маріуполь" має 17 пунктів та займає сьому позицію.
Нагадаємо, "Олімпік" у матчі з "Карпатами" здобув п'яту перемогу в УПЛ.