"Олімпік" у матчі з "Карпатами" здобув п'яту перемогу в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. "Карпати" провели домашній поєдинок 15 туру Української Прем'єр-ліги проти донецького "Олімпіку", передає кореспондент УНН.
Саме господарі першими відправили м'яч у сітку протилежних воріт. Єгор Назарина наважився на дальній постріл низом. М'яч пролетів по центру воріт між ногами кіперу Володимиру Кринському.
В середині 45-хвилинки відбулася подача з кутового Балашова, після чого м'яч головою відправив Цимбалюк у сітку господарів.
Перемогу "Олімпіку" приніс іранський легіонер Зейхеді, який пробив під поперечину – кіпер Андрій Артим не виручив команду.
Як наслідок 2:1 на користь "Олімпіка" в активі 18 очок і 6 рядок чемпіонату. "Карпати" залишились з 11 пунктами – 10.