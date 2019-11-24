"Олимпик" в матче с "Карпатами" одержал пятую победу в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. "Карпаты" провели домашний поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги против донецкого "Олимпика", передает корреспондент УНН.
Именно хозяева первыми отправили мяч в сетку противоположных ворот. Егор Назарин решился на дальний выстрел низом. Мяч пролетел по центру ворот между ногами киперу Владимиру Крынскому.
В середине 45-минутки произошла подача с углового Балашова, после чего мяч головой отправил Цимбалюк в сетку хозяев.
Победу "Олимпику" принес иранский легионер Зейхеди, который пробил под перекладину - кипер Андрей Артым не выручил команду.
В результате 2:1 в пользу "Олимпика" в активе 18 очков и 6 строчка чемпионата. "Карпаты" остались с 11 пунктами - 10.