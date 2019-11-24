"Динамо" вышло на второе место УПЛ, разгромив "Мариуполь"

"Динамо" вышло вперед уже на 21-й минуте, когда отличился Виталий Буяльский. На 77-й минуте преимущество киевлян увеличил Виктор Цыганков. А на 81-й минуте Беньямин Вербич довел счет до разгромного.

"Динамо" победило "Мариуполь" 3:0, набрало 30 очков и вышло на второе место в турнирной таблице. От лидера чемпионата Украины - "Шахтера" - команда Алексея Михайличенко отстает на 13 баллов.

"Мариуполь" имеет 17 пунктов и занимает седьмую позицию.

Напомним, "Олимпик" в матче с "Карпатами" получил пятую победу в УПЛ.