"Динамо" вышло на второе место УПЛ, разгромив "Мариуполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В 15-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило на своем поле "Мариуполь" и вернулось на второе место в турнирной таблице, сообщает УНН.
"Динамо" вышло вперед уже на 21-й минуте, когда отличился Виталий Буяльский. На 77-й минуте преимущество киевлян увеличил Виктор Цыганков. А на 81-й минуте Беньямин Вербич довел счет до разгромного.
"Динамо" победило "Мариуполь" 3:0, набрало 30 очков и вышло на второе место в турнирной таблице. От лидера чемпионата Украины - "Шахтера" - команда Алексея Михайличенко отстает на 13 баллов.
"Мариуполь" имеет 17 пунктов и занимает седьмую позицию.
Напомним, "Олимпик" в матче с "Карпатами" получил пятую победу в УПЛ.