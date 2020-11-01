"Динамо" продовжило переможну серію в чемпіонаті України

Після стартового відрізку першого тайму “динамівці” навіть віддали ініціативу номінальним господарям. Такий розвиток подій у підсумку змусив киян відіграватися — на 22-й хвилині Олександр Назаренко завершив сольний прохід із правого флангу до кута штрафного відмінним ударом у дальню “дев’ятку”. 18-річний дебютант першої команди “Динамо” Руслан Нещерет виявився безсилим — 0:1.

Пропущений м’яч допоміг “динамівцям” зосередитися та мобілізуватися. Решту тайму “біло-сині” провели на половині поля суперника, розігруючи позиційні атаки. Спочатку прослідувала відповідь у вигляді потужного пострілу Андрієвського з лінії штрафного, однак Олександр не розрахував силу удару у своїй спробі. А трохи пізніше Супряга віддав передачу на Циганкова на вході до штрафного, Віктор повернув партнеру, але Влад не влучив у ворота своєї колишньої команди.

За нашого форварда це зробив Адамюк — у наступній масованій атаці динамівців Циганков навісив до штрафного з правого флангу, звідки Володимир зрізав мокрий м’яч у власні ворота — 1:1.

А під завісу першого тайму м’яч знову побував у воротах Сарнавського — голкіпер “Дніпра-1”, який до цього моменту залишався майже без роботи, не впорався з обвідним ударом Віктора Циганкова, котрий отримав круглого від Буяльського. Як наслідок 2:1 звитяга за “Динамо”.

Примітно, “Динамо” має три перемоги підряд і з 20 очками очолює турнірну таблицю. “Дніпро-1” з 8 пунктами йде тільки 10-м.