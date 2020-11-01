"Динамо" продолжило победную серию в чемпионате Украины

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Киевское "Динамо" встретилось с "Днепром-1" на "Днепр-Арене" в противостоянии 8-го тура Премьер-лиги Украины, передает УНН со ссылкой на сайт столичного клуба.

После стартового отрезка первого тайма “динамовцы” даже отдали инициативу номинальным хозяевам. Такое развитие событий в итоге заставил киевлян отыгрываться — на 22-й минуте Александр Назаренко завершил сольный проход с правого фланга к углу штрафной отличным ударом в дальнюю “девятку”. 18-летний дебютант первой команды “Динамо” Руслан Нещерет оказался бессильным — 0:1.

Пропущенный мяч помог “динамовцам” сосредоточиться и мобилизоваться. Остальной тайм “бело-синие” провели на половине поля соперника, разыгрывая позиционные атаки. Сначала последовал ответ в виде мощного выстрела Андриевского с линии штрафной, однако Александр не рассчитал силу удара в своей попытке. А чуть позже Супряга отдал передачу на Цыганкова на входе в штрафную, Виктор вернул партнеру, но Влад не попал в ворота своей бывшей команды.

В наше форварда это сделал Адамюк — в следующей массированной атаке динамовцев Цыганков навесил в штрафную с правого фланга, откуда Владимир срезал мокрый мяч в собственные ворота — 1:1.

А под занавес первого тайма мяч снова побывал в воротах Сарнавский — голкипер “Днепра-1”, который до этого момента оставался почти без работы, не справился с обводным ударом Виктора Цыганкова, который получил крученый от Буяльского. В результате 2:1 победа “Динамо”.

Примечательно, “Динамо” три победы подряд и с 20 очками возглавляет турнирную таблицу. “Днепр-1” с 8 пунктами идет только 10-м.

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