"Динамо" не змогло здобути другу перемогу в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У матчі другого туру групового етапу Ліги Європи між швейцарським "Лугано" та київським "Динамо" була зафіксована нічия, повідомляє кореспондент УНН.
На 10 хвилині швидкий закид вперед та удар одного з польових гравців "Лугано" нейтралізував Георгій Бущан після чого пішло добивання ігрового снаряда. На щастя команди Михайличенка м'яч після спроби Жуніора потрапив у поперечину. Згодом Бущан відзначився ще одним сейвом.
На 35 хвилині Жерсон Родрігес не зумів переграти воротаря при побаченні з ним. В кінці тайму на дальній удар низом від Сидорчука зреагував голкіпер. У другій половині варто згадати дві спроби Вербича та одну Циганкова – не вистачало точності або воротар відбивав м'яч. Натомість "Лугано" мав шанс набрати три очки, але Яо ударом головою сколихнув поперечину – 0:0.
Склад "Динамо": 1 номер - Бущан, 44 - Кадар, 94 - Кендзьора, 30 - Шабанов, 16 - Миколенко, 5 - Сидорчук (к), 29 - Буяльский, 15 - Циганков, 8 - Шепелев (19 - Гармаш, 84 хв), 7 - Вербич (14 - Де Пена, 88), 22 - Родрігес (41 - Бєсєдін, 70).
Додамо, що в іншій зустрічі групи В "Копенгаген" і "Мальме" розійшлися мировою 1:1. Таким чином, у квартеті з 4 очками лідирують "Копенгаген" і "Динамо".