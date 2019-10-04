"Динамо" не смогло одержать вторую победу в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В матче второго тура группового этапа Лиги Европы между швейцарским "Лугано" и киевским "Динамо" была зафиксирована ничья, сообщает корреспондент УНН.
На 10 минуте быстрый заброс вперед и удар одного из полевых игроков "Лугано" нейтрализовал Георгий Бущан после чего пошло добивание игрового снаряда. К счастью команды Михайличенко мяч после попытки Жуниора попал в перекладину. Впоследствии Бущан отметился еще одним сейвом.
На 35 минуте Жерсон Родригес не сумел переиграть вратаря при свидании с ним. В конце тайма на дальний удар низом от Сидорова среагировал голкипер. Во второй половине стоит упомянуть две попытки Вербича и одну Цыганкова - не хватало точности или вратарь отражал мяч. А "Лугано" имел шанс набрать три очка, но Яо ударом головой потряс перекладину - 0:0.
Состав "Динамо": 1 номер - Бущан, 44 - Кадар, 94 - Кендзера, 30 - Шабанов, 16 - Миколенко, 5 - Сидорчук (к), 29 - Буяльский, 15 - Цыганков, 8 - Шепелев (19 - Гармаш, 84 мин), 7 - Вербич (14 - Де Пена, 88), 22 - Родригес (41 - Беседин, 70).
Добавим, что в другой встрече группы В "Копенгаген" и "Мальме" разошлись мировым 1:1. Таким образом, в квартете с 4 очками лидируют "Копенгаген" и "Динамо".