Десятикратний чемпіон Бельгії втратив професійний статус
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Бельгійський "Стандард" не зміг пройти процедуру ліцензування на наступний сезон на виступ в найвищий лізі країни, повідомляє УНН з посиланням на L’Echo.
Комісія з ліцензування Федерації футболу Бельгії прийняла рішення не привласнювати ліцензійний знак клубу.
Сказано, що "Стандард" не надав докази про виплату підписних бонусів за лютий 2020 року для 8 гравців на загальну суму понад 1 млн євро.
Також Комісія з ліцензування зазначає, що негативний чистий оборотний капітал клубу на 31 грудня 2019 роки не повністю покритий.
Примітно, команда все ще може подати апеляцію. У випадку якщо клуб не зможе отримати ліцензію, наступний сезон він почне в третьому за силою дивізіоні.
Додамо також, в активі "Стандарду" 10 чемпіонських титулів Бельгії, 8 завойованих кубків країни і вихід у фінал Кубку володарів кубків (1981-82).