Десятикратный чемпион Бельгии потерял профессиональный статус

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Бельгийский "Стандард" не смог пройти процедуру лицензирования на следующий сезон на выступление в высшей лиге страны, сообщает УНН со ссылкой на L'Echo.

Комиссия по лицензированию Федерации футбола Бельгии приняла решение не присваивать лицензионный знак клуба.

Сказано, что "Стандард" не предоставил доказательства выплаты подписных бонусов за февраль 2020 года для 8 игроков на общую сумму более 1 млн евро.

Также Комиссия по лицензированию отмечает, что отрицательный чистый оборотный капитал клуба на 31 декабря 2019 годы полностью не покрыт.

Примечательно, команда все еще может подать апелляцию. В случае если клуб не сможет получить лицензию, следующий сезон он начнет в третьем по силе дивизионе.

Добавим также, в активе "Стандард" 10 чемпионских титулов Бельгии, 8 завоеванных кубков страны и выход в финал Кубка кубков (1981-82).

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