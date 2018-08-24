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Держсекретар США закликав РФ звільнити Сенцова та інших політв'язнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Голова Держдепартаменту США Майкл Помпео закликав міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова негайно звільнити ув’язненого українського режисера Олега Сенцова, який більше трьох місяців проводить голодування. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Державного департаменту Сполучених Штатів.

Держсекретар США закликав РФ звільнити Сенцова та інших політв'язнів

Глава Держдепартаменту США Майкл Помпео провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Мова, зокрема, йшла про українського політв’язня Олега Сенцова, який вже 102 дні голодує в російській в’язниці.

У повідомленні вказано, що: “Секретар відзначив нашу стурбованість з приводу здоров’я Сенцова і закликав Росію негайно звільнити Сенцова і всіх українських політв’язнів”. Помпео також закликав Лаврова підтримати зусилля Організації із заборони хімічної зброї, а також зусилля з притягнення сирійського режиму до відповідальності за використання хімічної зброї.

Помпео також заявив, що обстановка в світі, яка складається, вимагає об’єднання зусиль обох країн в подоланні спільних викликів та загроз, чому перешкоджає “триваюча в Вашингтоні деструктивна лінія на підрив відносин між Росією і США”.

.@SecPompeo spoke with FM Lavrov about Ukrainian political prisoner Oleh Sentsov, who has been on a hunger strike for more than 3 months in a Russian prison. The Secretary noted concerns about Sentsov’s health & urged Russia to release Sentsov & all Ukrainian political prisoners. pic.twitter.com/0Gh4FAtlyk

— Heather Nauert (@statedeptspox) 23 серпня 2018 р.

Як повідомляв УНН, Помпео і Лавров поговорили про Сенцова.

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