Держсекретар США закликав РФ звільнити Сенцова та інших політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Голова Держдепартаменту США Майкл Помпео закликав міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова негайно звільнити ув’язненого українського режисера Олега Сенцова, який більше трьох місяців проводить голодування. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Державного департаменту Сполучених Штатів.
Глава Держдепартаменту США Майкл Помпео провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Мова, зокрема, йшла про українського політв’язня Олега Сенцова, який вже 102 дні голодує в російській в’язниці.
У повідомленні вказано, що: “Секретар відзначив нашу стурбованість з приводу здоров’я Сенцова і закликав Росію негайно звільнити Сенцова і всіх українських політв’язнів”. Помпео також закликав Лаврова підтримати зусилля Організації із заборони хімічної зброї, а також зусилля з притягнення сирійського режиму до відповідальності за використання хімічної зброї.
Помпео також заявив, що обстановка в світі, яка складається, вимагає об’єднання зусиль обох країн в подоланні спільних викликів та загроз, чому перешкоджає “триваюча в Вашингтоні деструктивна лінія на підрив відносин між Росією і США”.
.@SecPompeo spoke with FM Lavrov about Ukrainian political prisoner Oleh Sentsov, who has been on a hunger strike for more than 3 months in a Russian prison. The Secretary noted concerns about Sentsov’s health & urged Russia to release Sentsov & all Ukrainian political prisoners. pic.twitter.com/0Gh4FAtlyk— Heather Nauert (@statedeptspox) 23 серпня 2018 р.
Як повідомляв УНН, Помпео і Лавров поговорили про Сенцова.