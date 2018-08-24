Госсекретарь США призвал РФ освободить Сенцова и других политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Глава Госдепартамента США Майкл Помпео призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова немедленно освободить заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который более трех месяцев проводит голодовку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Государственного департамента США.
Глава Госдепартамента США Майкл Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Речь, в частности, шла об украинском политзаключенном Олеге Сенцове, который уже 102 дня голодает в российской тюрьме.
В сообщении указано, что: “Секретарь отметил нашу обеспокоенность по поводу здоровья Сенцова и призвал Россию немедленно освободить Сенцова и всех украинских политзаключенных”. Помпео также призвал Лаврова поддержать усилия Организации по запрещению химического оружия, а также усилия по привлечению сирийского режима к ответственности за использование химического оружия.
Помпео также заявил, что обстановка в мире, которая состоит, требует объединения усилий двух стран в преодолении общих вызовов и угроз, чему препятствует “продолжающаяся в Вашингтоне деструктивная линия на подрыв отношений между Россией и США”.
.@SecPompeo spoke with FM Lavrov about Ukrainian political prisoner Oleh Sentsov, who has been on a hunger strike for more than 3 months in a Russian prison. The Secretary noted concerns about Sentsov’s health & urged Russia to release Sentsov & all Ukrainian political prisoners. pic.twitter.com/0Gh4FAtlyk— Heather Nauert (@statedeptspox) 23 серпня 2018 р.
Как сообщал УНН, Помпео и Лавров поговорили о Сенцове.