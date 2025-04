Госсекретарь США призвал РФ освободить Сенцова и других политзаключенных

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Речь, в частности, шла об украинском политзаключенном Олеге Сенцове, который уже 102 дня голодает в российской тюрьме.

В сообщении указано, что: “Секретарь отметил нашу обеспокоенность по поводу здоровья Сенцова и призвал Россию немедленно освободить Сенцова и всех украинских политзаключенных”. Помпео также призвал Лаврова поддержать усилия Организации по запрещению химического оружия, а также усилия по привлечению сирийского режима к ответственности за использование химического оружия.

Помпео также заявил, что обстановка в мире, которая состоит, требует объединения усилий двух стран в преодолении общих вызовов и угроз, чему препятствует “продолжающаяся в Вашингтоне деструктивная линия на подрыв отношений между Россией и США”.

.@SecPompeo spoke with FM Lavrov about Ukrainian political prisoner Oleh Sentsov, who has been on a hunger strike for more than 3 months in a Russian prison. The Secretary noted concerns about Sentsov’s health & urged Russia to release Sentsov & all Ukrainian political prisoners. pic.twitter.com/0Gh4FAtlyk

— Heather Nauert (@statedeptspox) 23 серпня 2018 р.

Как сообщал УНН, Помпео и Лавров поговорили о Сенцове.