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The Guardian

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Держсекретар США Блінкен заявив про "чіткі зв’язки" між конфліктами на Близькому Сході та Україною

Київ • УНН

 • 63373 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен у своєму вступному слові на слуханнях у комітеті з асигнувань Сенату у вівторок наголосив, що між конфліктами на Близькому Сході та Україні існує "чіткий зв'язок". Про це повідмоляє CNN, пише УНН.

Держсекретар США Блінкен заявив про "чіткі зв’язки" між конфліктами на Близькому Сході та Україною

Деталі

Наводячи аргументи на користь виділення мільярдів доларів на підтримку Ізраїлю та України, Блінкен заявив, що якщо США “дозволять росії здобути перемогу за підтримки Ірану, це додасть сил і москві, і Тегерану".

"Відтоді як ми позбавили росію традиційних засобів постачання її збройних сил, вона все частіше звертається по допомогу до Ірану. У відповідь москва постачає Ірану все більш досконалі військові технології, що становить загрозу безпеці Ізраїлю", - сказав він.

Блінкен наголосив на важливості передання допомоги Ізраїлю та Україні в одному пакеті, щоб росія і Китай не сприймали США як "гру в піжмурки" у відповідь на глобальні кризи.

"Якщо ми почнемо відокремлювати частини цього пакета, вони побачать це, вони зрозуміють, що ми граємо в піжмурки, тоді як вони дедалі більше співпрацюють і становлять дедалі більшу загрозу для нашої безпеки, а також безпеки союзників і партнерів", - сказав він.

Доповненя

Стосовно гуманітарних питань, головний дипломат США заявив, що "президент і я у своїх бесідах з ізраїльським урядом наголошували на необхідності того, щоб Ізраїль діяв відповідно до законів війни та міжнародного гуманітарного права і вживав усіх можливих заходів для того, щоб уникнути жертв серед цивільного населення".

За його словами, додаткове фінансування "дасть нам змогу розв'язувати серйозні гуманітарні проблеми, спричинені діями автократів і терористів, а також конфліктами та стихійними лихами в Україні, в Газі, в Судані, у Вірменії, в інших місцях по всьому світу".

"У Газу повинні надходити продовольство, вода, медикаменти та інша необхідна гуманітарна допомога для цивільного населення. Цивільне населення повинно мати можливість не наражатися на небезпеку, що стає ще складнішим завданням, оскільки ХАМАС використовує цивільних осіб як живий щит", - підтвердив він.

Раніше 

Bloomberg повідомляло, що республіканці Палати представників на чолі зі спікером Майком Джонсоном минулої доби представили Палаті представників законопроєкт про допомогу Ізраїлю в розмірі 14,3 мільярда доларів США. Цей пакет не містить допомоги Україні, та йде всупереч масштабній ініціативі Білого дому на $106 млрд.

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