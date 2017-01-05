Держкомтелерадіо розробить порядок видачі дозволу на ввезення видавничої продукції з території країни агресора

Так, з 1 січня 2017 року набрав чинності ЗУ “Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту”.

Згідно закону, видавнича продукція, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, може бути ввезена на митну територію України та розповсюджена на її території за умови наявності відповідного дозволу (крім видавничої продукції, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не більше 10 примірників).

Держкомтелерадіо вже працює над проектами урядових постанов, якими будуть затверджені Порядок видачі дозволу на ввезення з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України видавничої продукції, що може бути розповсюджена на території України, Порядок вилучення з обігу видавничої продукції, яка ввозиться або реалізується без дозвільного документу тощо“, — сказано в повідомленні.

Водночас, Кабінет Міністрів у тримісячний термін має забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим законом.

Також Держкомтелерадіо розробляє положення про експертну раду, яка здійснюватиме оцінку та аналіз видавничої продукції, критерії оцінки видавничої продукції, що дозволена для розповсюдження на території України, порядок накладання Держкомтелерадіо адміністративно-господарських штрафів за порушення вимог статті 28-1 Закону України “Про видавничу справу”, порядок ведення реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України тощо.

На своєму офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо надав роз’яснення суб’єктам господарювання щодо правил ввезення видавничої продукції. Наголошено, що з 1 січня ввозити на митну територію України відповідну видавничу продукції можна лише на підставі отриманого дозволу, але не раніше набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України, якою визначатиметься порядок видачі такого дозволу.