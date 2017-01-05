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Госкомтелерадио разработает порядок выдачи разрешения на ввоз издательской продукции с территории страны агрессора

Госкомтелерадио разработает порядок выдачи разрешения на ввоз издательской продукции с территории страны агрессора

Киев • УНН

 • 7037 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Госкомтелерадио разрабатывает порядок выдачи разрешения на ввоз с территории страны агрессора издательской продукции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио.

Так, с 1 января 2017 года вступил в силу ЗУ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания".

Согласно закону, издательская продукция, имеющая происхождения или изготовлена ​​и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, может быть ввезена на таможенную территорию Украины и распространена на ее территории при условии наличия соответствующего разрешения (кроме издательской продукции, ввозимой гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже ​​общим количеством не более 10 экземпляров).

Госкомтелерадио уже работает над проектами правительственных постановлений, которыми будут утверждены Порядок выдачи разрешения на ввоз с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины издательской продукции, которая может быть распространена на территории Украины, Порядок изъятия из обращения издательской продукции, ввозимой или реализуется без разрешительного документа и т.д.", - говорится в сообщении.

В то же время, Кабинет Министров в трехмесячный срок должен обеспечить издание нормативно-правовых актов, предусмотренных этим законом.

Также Госкомтелерадио разрабатывает положение об экспертном совете, который будет осуществлять оценку и анализ издательской продукции, критерии оценки издательской продукции, которая разрешена для распространения на территории Украины, порядок наложения Госкомтелерадио административно-хозяйственных штрафов за нарушение требований статьи 28-1 Закона Украины "Об издательском деле" порядок ведения реестра издательской продукции государства-агрессора, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины и др.

На своем официальном сайте Госкомтелерадио предоставило разъяснения субъектам хозяйствования о правилах ввоза издательской продукции. Отмечено, что с 1 января ввозить на таможенную территорию Украины соответствующую издательскую продукции можно только на основании полученного разрешения, но не ранее вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины, которым будет определяться порядок выдачи такого разрешения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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