Державні премії для журналістів та митців збільшено
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Уряд збільшив розмір державних премій для журналістів та митців. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну 21 березня, передає УНН.
Таким чином, уряд заохочує журналістів, авторів, художників, перекладачів художніх та публіцистичних творів, колективи театру та кіно до створення нових оригінальних творів.
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- Премію імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики збільшено з 5 тисяч до 20 тисяч гривень.
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- Премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності - з 2 тисяч до 10 тисяч гривень.
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- Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва та Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського збільшено до 20 тисяч гривень.
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Нагадаємо, 9 березня президент Петро Порошенко вручив премію імені Тараса Шевченка восьми лауреатам.