Государственные премии для журналистов и деятелей искусства увеличены

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 310 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 46940 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 65653 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100695 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108331 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116172 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121590 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132762 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146764 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148061 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Государственные премии для журналистов и деятелей искусства увеличены

Государственные премии для журналистов и деятелей искусства увеличены

Киев  •  УНН

 • 8944 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Правительство увеличило размер государственных премий для журналистов и деятелей искусства. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 21 марта, передает УНН.

Таким образом, правительство поощряет журналистов, авторов, художников, переводчиков художественных и публицистических произведений, коллективы театра и кино к созданию новых оригинальных произведений.

  • Премия имени Вячеслава Черновола за лучшую публицистическую работу в области журналистики увеличена с 5 до 20 тысяч гривен.
  • Премию имени Ивана Франко в области информационной деятельности - с 2 тысяч до 10 тысяч гривен.
  • Премия Кабинета Министров Украины имени Леси Украини за литературно-художественные произведения для детей и юношества и Премия Кабинета Министров Украины имени Максима Рыльского увеличены до 20 тысяч гривен.

Напомним, 9 марта президент Петр Порошенко вручил премию имени Тараса Шевченко восьми лауреатам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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