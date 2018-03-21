Государственные премии для журналистов и деятелей искусства увеличены
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Правительство увеличило размер государственных премий для журналистов и деятелей искусства. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 21 марта, передает УНН.
Таким образом, правительство поощряет журналистов, авторов, художников, переводчиков художественных и публицистических произведений, коллективы театра и кино к созданию новых оригинальных произведений.
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- Премия имени Вячеслава Черновола за лучшую публицистическую работу в области журналистики увеличена с 5 до 20 тысяч гривен.
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- Премию имени Ивана Франко в области информационной деятельности - с 2 тысяч до 10 тысяч гривен.
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- Премия Кабинета Министров Украины имени Леси Украини за литературно-художественные произведения для детей и юношества и Премия Кабинета Министров Украины имени Максима Рыльского увеличены до 20 тысяч гривен.
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Напомним, 9 марта президент Петр Порошенко вручил премию имени Тараса Шевченко восьми лауреатам.