Держава виділила 1,5 мільярда гривень на підведення кисню — Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Держава виділила для всіх областей півтора мільярда гривень на забезпечення киснем. Про це на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує кореспондент УНН.
“Ми продовжуємо підготовку до зростаючого навантаження. Сьогодні ми затверджуємо рішення про перерозподіл субвенцій, аби в Чернігівській області покращити забезпечення киснем медичних закладів. Це додаткові 60 мільйонів гривень. Загалом, для всіх регіонів виділено півтора мільярда гривень на забезпечення киснем. І, практично через день, ми зустрічаємося з головами ОДА, і контролюємо забезпечення ліжко-місць”, - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, що за словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на сьогодні в окремих обласних центрах в Україні фактично не вистачає ліжкомісць у лікарнях для людей, хворих на коронавірусну інфекцію.
Також Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав “позитивним результатом” те, що кількість зайнятих ліжкомісць у лікарнях не перевищує 30 тисяч.