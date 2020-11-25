Держава виділила 1,5 мільярда гривень на підведення кисню — Шмигаль

“Ми продовжуємо підготовку до зростаючого навантаження. Сьогодні ми затверджуємо рішення про перерозподіл субвенцій, аби в Чернігівській області покращити забезпечення киснем медичних закладів. Це додаткові 60 мільйонів гривень. Загалом, для всіх регіонів виділено півтора мільярда гривень на забезпечення киснем. І, практично через день, ми зустрічаємося з головами ОДА, і контролюємо забезпечення ліжко-місць”, - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що за словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на сьогодні в окремих обласних центрах в Україні фактично не вистачає ліжкомісць у лікарнях для людей, хворих на коронавірусну інфекцію.

Також Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав “позитивним результатом” те, що кількість зайнятих ліжкомісць у лікарнях не перевищує 30 тисяч.