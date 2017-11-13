Депутати пропонують дозволити спецрозвідку у мирний час

За її словами, пункт 1 статті 3 закону “Про оборону України” визначає заходи щодо підготовки держави до оборони в мирний час, має доповнитися заходами з ведення спеціальної розвідки та проведення військових інформаційно-психологічних операцій.

“Зараз ці заходи здійснюються виключно у воєнний період та під час здійснення АТО в обмеженій зоні. у 2016 році ми визначили, що Спеціальна розвідка здійснюється ССпО ЗСУ згідно з Законом України “Про розвідувальні органи України”, — уточнила вона.

Таким чином, зазначила І.Фріз, законопроект дозволить здійснювати спеціальну розвідку в мирний час, до якого згідго з вітчизняним законодавством відноситься й загрозливий період.

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“Спеціальна розвідка є невід’ємним елементом готовності держави до протидії противнику як в умовах конвенційної агресії, так і гібридних викликів, в тому числі у фазі, що передує початку бойових дій”, — вважає нардеп.

Крім того, за її словами, проектом закону визначається, що до завдань держави з підготовки до оборони у мирний час входить проведення військових інформаційно-психологічних операцій.

Це, на її погляд, дозволить оперативно протидіяти відповідним заходам противника.