Депутаты предлагают разрешить спецразведку в мирное время

По ее словам, пункт 1 статьи 3 закона "Об обороне Украины" определяет мероприятия по подготовке государства к обороне в мирное время, должен дополниться мерами по ведению специальной разведки и проведения военных информационно-психологических операций.

"Сейчас эти мероприятия осуществляются исключительно в военный период и во время осуществления АТО в ограниченной зоне. В 2016 году мы определили, что Специальная разведка осуществляется ССпО ВСУ согласно Закону Украины "О разведывательных органах Украины", - уточнила она.

Таким образом, отметила Фриз, законопроект позволит осуществлять специальную разведку в мирное время, к которому, соответственно отечественному законодательству, относится и угрожающий период.

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"Специальная разведка является неотъемлемым элементом готовности государства к противодействию противнику как в условиях конвенциональной агрессии, так и гибридных вызовов, в том числе в фазе, предшествующей началу боевых действий", - считает нардеп.

Кроме того, по ее словам, проектом закона определяется, что в задачи государства по подготовке к обороне в мирное время входит проведение военных информационно-психологических операций.

Это, по ее мнению, позволит оперативно противодействовать соответствующим мерам противника.