Депутати Одеси відмовилися приймати львівське сміття
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 12 квітня. УНН. Мер Львова Андрій Садовий надіслав листа до міського голови Одеси Геннадія Труханова із проханням допомогти Львову впоратися з екологічною катастрофою і прийняти 24 тис. тонни сміття за рік. Відповідне звернення депутати розглянули сьогодні на засіданні комісії з екології, передає кореспондент УНН.
За утилізацію львівського сміття обіцяють оплату у розмірі 300 гривень за тонну.
У департаменті екології Одеської міської ради вважають, що можливість допомогти львів’янам у Одеси є.
Однак, у депутатів з цього приводу, інша думка. Члени екологічної комісії одноголосно проголосували за відмову приймати побутові відходи зі Львова.
Нагадаємо, Україна п’ятий місяць очікує від Мінприроди Національну стратегію поводження з відходами.
Відомство обіцяло представити стратегію ще у грудні 2016 року.
Тим часом низка обласних державних адміністарцій взагалі не розуміють, яка нинішня ситуація у сфері поводження з відходами, а інші — не можуть утилізувати небезпечні відходи через брак коштів.
Як раніше повідомляв УНН, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (дані держстатистики за 2015 рік). Однак вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їх утилізацію.