Депутати Одеси відмовилися приймати львівське сміття

За утилізацію львівського сміття обіцяють оплату у розмірі 300 гривень за тонну.

У департаменті екології Одеської міської ради вважають, що можливість допомогти львів’янам у Одеси є.

Однак, у депутатів з цього приводу, інша думка. Члени екологічної комісії одноголосно проголосували за відмову приймати побутові відходи зі Львова.

Нагадаємо, Україна п’ятий місяць очікує від Мінприроди Національну стратегію поводження з відходами.

Відомство обіцяло представити стратегію ще у грудні 2016 року.

Тим часом низка обласних державних адміністарцій взагалі не розуміють, яка нинішня ситуація у сфері поводження з відходами, а інші — не можуть утилізувати небезпечні відходи через брак коштів.

Як раніше повідомляв УНН, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (дані держстатистики за 2015 рік). Однак вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їх утилізацію.