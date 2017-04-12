Депутаты Одессы отказались принимать львовский мусор

За утилизацию львовского мусора обещают оплату в размере 300 гривен за тонну.

В департаменте экологии Одесского городского совета считают, что возможность помочь львовянам у Одессы есть.

Однако, у депутатов по этому поводу, другое мнение. Члены экологической комиссии единогласно проголосовали за отказ принимать бытовые отходы из Львова.

Напомним, Украина пятый месяц ожидает от Минприроды Национальную стратегию обращения с отходами.Ведомство обещало представить стратегию еще в декабре 2016 года. Между тем ряд областных государственных администарций вообще не понимают, какова нынешняя ситуация в сфере обращения с отходами, а другие — не могут утилизировать опасные отходы из-за нехватки средств .

Как ранее сообщал УНН, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (данные госстатистики 2015 год). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.