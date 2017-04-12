Депутаты Одессы отказались принимать львовский мусор

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43274 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103078 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158160 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117185 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116985 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112838 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104488 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107133 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103620 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154024 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Депутаты Одессы отказались принимать львовский мусор

Депутаты Одессы отказались принимать львовский мусор

Киев  •  УНН

 • 14014 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Мэр Львова Андрей Садовый направил письмо к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой помочь Львову справиться с экологической катастрофой и принять 24 тыс. тонн мусора в год. Соответствующее обращение депутаты рассмотрели сегодня на заседании комиссии по экологии, передает корреспондент УНН.

За утилизацию львовского мусора обещают оплату в размере 300 гривен за тонну.
В департаменте экологии Одесского городского совета считают, что возможность помочь львовянам у Одессы есть.

Однако, у депутатов по этому поводу, другое мнение. Члены экологической комиссии единогласно проголосовали за отказ принимать бытовые отходы из Львова.

Напомним, Украина пятый месяц ожидает от Минприроды Национальную стратегию обращения с отходами.Ведомство обещало представить стратегию еще в декабре 2016 года. Между тем ряд областных государственных администарций вообще не понимают, какова нынешняя ситуация в сфере обращения с отходами, а другие — не могут утилизировать опасные отходы из-за нехватки средств .

Как ранее сообщал УНН, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (данные госстатистики 2015 год). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.

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