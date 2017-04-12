Депутаты Одессы отказались принимать львовский мусор
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Мэр Львова Андрей Садовый направил письмо к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой помочь Львову справиться с экологической катастрофой и принять 24 тыс. тонн мусора в год. Соответствующее обращение депутаты рассмотрели сегодня на заседании комиссии по экологии, передает корреспондент УНН.
За утилизацию львовского мусора обещают оплату в размере 300 гривен за тонну.
В департаменте экологии Одесского городского совета считают, что возможность помочь львовянам у Одессы есть.
Однако, у депутатов по этому поводу, другое мнение. Члены экологической комиссии единогласно проголосовали за отказ принимать бытовые отходы из Львова.
Напомним, Украина пятый месяц ожидает от Минприроды Национальную стратегию обращения с отходами.Ведомство обещало представить стратегию еще в декабре 2016 года. Между тем ряд областных государственных администарций вообще не понимают, какова нынешняя ситуация в сфере обращения с отходами, а другие — не могут утилизировать опасные отходы из-за нехватки средств .
Как ранее сообщал УНН, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (данные госстатистики 2015 год). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.