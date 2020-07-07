Денісова закликала світ стати на захист затриманих кримських татар

"Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова заявила, що кількість незаконно утримуваних окупантом кримських татар може зрости з 89 до 95, а також закликала міжнародну спільноту долучитись до процесу захисту та звільнення кримських татар", - йдеться в повідомленні.

Денісова нагадала, що сьогодні затримали Еміля Зіядінова, Ісмета Ібрагімова, Аліма Суф'янова, Сейрана Хайретдінова, Вадима Бектемирова та Олександра Сизикова, який є особою з інвалідністю по зору.

"Усіх їх можуть незаконно ув'язнити та катувати у в'язницях, як і 89 інших представників кримськотатарський народу", - повідомила Денісова.

Уповноважений уточнила, що до подібних провокацій РФ вдається щоразу, коли Україна порушує питання про деокупацію українського Криму та звільнення українських політв'язнів на усіх міжнародних майданчиках.

"Обшуки та затримання, які відбулись рано вранці в помешканнях громадян України, суперечать усім міжнародним правилам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на свободу та особисту недоторканність та статті 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя", - заявила Денісова.

Омбудсман наголосила, що затримання шістьох кримських татар на території тимчасово окупованого Криму не може залишатись поза увагою міжнародних правозахисних інституцій та світових лідерів.

"Без злагоджених дій України та міжнародних партнерів — із затриманих сьогодні громадян України вчергове зроблять "злочинців" за сфабрикованими справами. Закликаю представників міжнародних гуманітарних місій, правозахисних організацій застосувати всі можливі важелі впливу на країну-агресора, аби припинити репресії відносно корінного населення Криму та змусити виконати Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року щодо територіальної цілісності України", - зазначила Денісова.

Нагадаємо, у МЗС назвали імена незаконно затриманих українців в окупованому Криму і висловили протест.

Як повідомляв УНН, з 4 години ранку вівторка на території окупованого Криму у будинках кримських татар проводили обшуки російські силовики.

Також сьогодні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом проведення незаконних обшуків у чотирьох районах окупованого Криму.