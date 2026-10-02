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День у складі "вовків": як журналісти тренувалися з ФК "Полісся"

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Журналісти разом із гравцями "Полісся" провели тренування та зіграли спаринг. Наступний матч клуб зіграє 11 жовтня з "Буковиною".

День у складі "вовків": як журналісти тренувалися з ФК "Полісся"

Сезон у розпалі, позаду єврокубкова кваліфікація і 7 турів УПЛ — але одне незвичне тренування "Полісся" приберегло саме на цей момент. На домашньому стадіоні "вовків" відбувся Media Game — спільне тренування команди з представниками медіа, яке клуб організував за підтримки офіційного спонсора GGBET, передає УНН.

На один день журналісти помінялися ролями з героями своїх матеріалів: пройшли розминку і тренувальні вправи за планом клубу, а на завершення зіграли спаринг у змішаних складах — медіа та футболісти "Полісся" в одних командах.

Разом із гостями на полі працювали Руслан Бабенко, Сергій Чоботенко, Микита Кравченко, Максим Брагару. Керував процесом тренерський штаб на чолі з Русланом Ротанем, який після тренування разом із гравцями відповів на запитання журналістів під час медіа-брифінгу. 

"Сьогодні журналісти змогли відчути на собі, як проходять наші тренування, а ми - побачити їх у новій ролі. І мушу сказати, що дехто приємно здивував своїм потенціалом. Дякуємо офіційному спонсору GGBET за підтримку в організації цього заходу: живе спілкування, спільна робота на полі та гарний настрій дали заряд наснаги всій команді", - розповів головний тренер "Полісся" Руслан Ротань.

Емоцій вистачило обом сторонам: футболісти оцінили азарт колег із медіа, а журналісти — рідкісну можливість побачити тренувальний процес не з-за бровки, а зсередини. 

"Грати за "Полісся" - велика відповідальність. Багато хто прагне потрапити до нашої команди, тож ми цінуємо цю можливість і щодня працюємо, щоб відповідати рівню клубу. Сьогодні журналісти теж добре проявили себе на полі. Особливо хочу відзначити їхнього воротаря - стояв як скеля, відбиваючи удар за ударом. Футболку з підписами наших гравців він точно заслужив", - поділився капітан "Полісся" Руслан Бабенко.

Media Game став черговим проєктом ФК "Полісся" за підтримки GGBET — офіційного спонсора клубу. Партнери й надалі розвиватимуть формати, які скорочують дистанцію між командою, медіа та вболівальниками.

Перевірити, як напрацювання з тренувань виглядають у справжній грі, можна вже 11 жовтня — "Полісся" гратиме з "Буковиною" у рамках 8 туру УПЛ.

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